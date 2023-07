Mutmaßlicher Mordanschlag : Nach Explosion in Ratingen eine Polizistin noch im künstlichen Koma

Ratingen/Düsseldorf Zwei Monate nach dem mutmaßlichen Mordanschlag auf Einsatzkräfte durch eine Explosion in einem Ratinger Hochhaus hat die Polizei neue Details zum Gesundheitszustand der Schwerverletzten bekanntgegeben.

Bei der Explosion in Ratingen in Nordrhein-Westfalen waren am 11. Mai 35 Menschen verletzt worden. Knapp zwei Wochen später befanden sich noch drei Schwerverletzte in Lebensgefahr, wie damals NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Landtagsinnenausschuss berichtete. Schwer verletzte Einsatzkräfte sind seiner Schilderung zufolge nach der Explosion brennend zehn Stockwerke hinab auf die Straße gelaufen.