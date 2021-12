IHK-Umfrage : Regionale Unternehmen unterstützen 2G-Regel

Aachen Eine Umfrage der IHK Aachen zeigt, dass die meisten Unternehmen in der Region Aachen, Düren, Heinsberg und Euskrichen die Corona-Maßnahmen angemessen finden. Auch aus Angst vor einem Lockdown.

„In der Summe treffen die aktuellen Corona-Schutz-Regeln bei deutlich mehr als drei Viertel der Unternehmen in der Region auf Zustimmung“, sagt Michael Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen. Beyer weist in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung aber auch auf den Hintergrund der Aussagen hin: „Die Befragten gehen davon aus, dass nur auf diesem Wege ein erneuter Lockdown verhindert werden kann.“