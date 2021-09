Viele Opfer benötigen psychologischer Hilfe : Nach der Flut kommen Verzweiflung und Ohnmacht

Düsseldorf Zwei Monate ist die verheerende Flutkatastrophe nun her. Die psychischen Folgen bei vielen Menschen in der Region werden erst jetzt deutlich. Die Nachfrage nach psychologischer Hilfe steigt.

Viele Menschen in der Region kämpfen mit den psychischen Folgen des Hochwassers. In der Traumaambulanz der Uniklinik Köln für Kinder und Jugendliche ist die Angst ein großes Thema unter den Flut-Patienten. Es sei typisch bei Krisensituationen wie etwa bei dem Hochwasser, dass sich Betroffene erst nach einiger Zeit melden, sagte die Leiterin der Spezialambulanz für Traumatisierung, Maya Krischer. „In der Regel sind Traumasymptome nicht sofort da.“ Sie rechnet bis zum Ende des Jahres mit einer steigenden Zahl von Anfragen.

So werde etwa ein Mädchen behandelt, das extreme Angst habe, in das eigene Haus zurückzukehren – weil es während des Hochwassers langsam überflutete. Deshalb möchte die Familie jetzt umziehen. Eine andere Patientin prüfe jeden Tag 20 Mal die Wetter-App, ob es regnen wird. Ein weiteres Kind wolle nicht mehr bei Regen vor die Tür gehen. Dies alles seien von der Naturkatastrophe geprägte Symptome.

Der Verein Israaid Germany will Betroffenen Hilfe in Form einer Kunsttherapie anbieten. „Unsere Erfahrung ist, dass der Bedarf jetzt erst steigt: Einfach vor dem Hintergrund, dass sehr, sehr viele Menschen am Anfang noch mit dem akuten Aufbau und Aufräumen beschäftigt waren“, sagte die Kunsttherapeutin Christine Köhler in Bonn.