RKI warnt Menschen in Flutgebieten : Städteregion sieht keine Seuchengefahr

Weil das Hochwasser auch Abwasser mitgeführt hat, warnt das Robert Koch-Institut vor möglichen Seuchen in Flutgebieten. Foto: dpa/Corinna Schwanhold

Aachen Für Betroffene und Helfer in den Gebieten der Flutkatastrophe steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) das Risiko, an Tetanus und Hepatitis A zu erkranken. Besteht die Gefahr auch in unserer Region?