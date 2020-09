Mordanschläge geplant? : Mutmaßlicher IS-Terrorist vor Gericht

Blick auf das Oberlandesgericht in Düsseldorf: Eine tadschikische Terrorzelle des IS soll in Deutschland Mord- und Terroranschläge geplant haben. Als erster aus der Gruppe steht nun ein 30-Jähriger aus Wuppertal vor Gericht. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Eine tadschikische Terrorzelle des IS soll in Deutschland Mord- und Terroranschläge geplant haben. Als erster aus der Gruppe steht nun ein 30-Jähriger aus Wuppertal vor Gericht.

Als eine Spezialeinheit der Polizei im April zugriff, saß Ravsan B. (30) aus Wuppertal allerdings schon über ein Jahr in Untersuchungshaft. Dennoch war er laut Anklage an der Planung auch dieses Verbrechens beteiligt. Von diesem Dienstag an wird ihm im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichtes der Prozess gemacht.

„Diese Geisteskranken hatten sich sogar schon Waffen besorgt gehabt“, berichtet der Islamkritiker in dem Video. „Diese Leute haben versucht, mich zu ermorden. Um Haaresbreite hätten sie es geschafft.“ Der Staatsschutz habe ihm später erzählt, dass das Mordkommando, eine tadschikische Terrorzelle des sogenannten Islamischen Staats, an einer Tankstelle dicht hinter ihm gewesen sei, als es von der Polizei gestoppt wurde.

Doch das ist längst nicht alles: Um Geld für den Islamischen Staat zu beschaffen, soll sich der Angeklagte zu einem Auftragsmord in Albanien bereiterklärt haben. Dort sollte ein Geschäftsmann umgebracht werden. Dafür sollte die Gruppe knapp 35.000 Euro bekommen. In Albanien sei der Geschäftsmann mehrere Tage vom Angeklagten und seinen Komplizen observiert worden – eine Waffe mit Schalldämpfer habe bereit gelegen.

In Absprache mit einem IS-Führungskader in Afghanistan habe die Zelle dann die Ermordung des Islamkritikers geplant. Als telefonisch eine Übergabe der Schusswaffe verabredet wurde, griff laut Anklage ein Spezialeinsatzkommando zu, nahm den Mann fest und stellte die Waffe sicher.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 30-jährigen Tadschiken zudem Terrorfinanzierung vor: Er habe über einen Finanzagenten in der Türkei im Februar 2019 in zwei Tranchen insgesamt rund 1000 Euro an ein IS-Führungsmitglied in Syrien überwiesen.