Prozessauftakt in Köln : Mutmaßlichen Nebenbuhler getötet

Prozessauftakt in Köln

Das Landgericht in Köln beschäftigt sich mit dem Fall, bei dem wohl alle Beteiligten unter Drogeneinfluss standen (Archivbild). Foto: dpa/Marius Becker

Köln Eine tödlich verlaufene Auseinandersetzung mit einem mutmaßlichen Nebenbuhler beschäftigt seit Dienstag das Kölner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 32-Jährigen gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge vor.

Der Angeklagte schwieg zunächst zu dem Vorwurf. Laut Anklageschrift hatte der 32-Jährige im April 2019 seine Verlobte aus der Wohnung des späteren Opfers zurück in die gemeinsam genutzte Wohnung im selben Mietshaus in Köln-Deutz holen wollen. Er habe an die Wohnungstür geklopft und gerufen: „Du, komm nach Hause!“.