Hochschulen und Energiekrise : Muss die Mensa-Küche kalt bleiben?

Düsseldorf/Aachen Die Hochschulen in NRW bereiten sich auf die Gas- und Energiekrise vor. Die Studierendenwerke fordern Hilfen vom Land.

Frieren in der Mensa oder der Bibliothek, dazu mehr Vorlesungen auf Distanz? Die Universitäten in NRW befassen sich derzeit intensiv mit der Frage nach ihrem Beitrag zur Bewältigung der Energiekrise.

Der Landesrektorenkonferenz zufolge besitzt NRW mit 70 Hochschulen, mehr als 766.000 Studierenden und mehr als 50 Forschungseinrichtungen die dichteste Wissenschafts- und Forschungslandschaft in Europa. Das wissenschaftliche und künstlerische Personal belief sich zuletzt auf 90.000 Menschen.

Die Studierendenwerke setzen darauf, dass möglichst schon im Nachtragshaushalt eine Anhebung der diesjährigen Landeszuschüsse entsprechend der Inflationsrate vorgenommen wird, um die Kostensteigerungen nicht an die Studierenden weiterreichen zu müssen. „Wir führen hierzu derzeit Gespräche mit den Fachpolitikern der Parteien im Landtag und unseren Ansprechpartnern im Ministerium für Kultur und Wissenschaft.“ Man nehme ein großes Bemühen wahr, allerdings lägen konkrete Zusagen noch nicht vor.

In der Landespolitik herrscht unterdessen die Befürchtung, dass es aufgrund der Energiekrise stärker zu Distanzvorlesungen kommen könnte: „Gedankenspielen über Hochschul-Schließungen muss sofort ein Riegel vorgeschoben werden“, sagte Bastian Hartmann, wissenschaftspolitscher Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Junge Menschen hätten schon genug Solidarität bewiesen. „Es wäre fatal, wenn sie jetzt schon wieder in ihrer freien Entfaltung und Lebensverwirklichung eingeschränkt würden. Stattdessen müssen wir als Gesellschaft alles dafür tun, dass ihr Recht auf Bildung nicht so leichtfertig zur Disposition gestellt wird.“