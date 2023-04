Zuckerfest : Muslimische Schüler können Abi-Prüfung am 9. Mai nachschreiben

Muslimische Schüler können Abi-Prüfung am 9. Mai nachschreiben

Düsseldorf Wegen des islamischen Zuckerfests können muslimische Schüler die auf diesen Freitag verschobenen Abiturprüfungen auch erst im Mai schreiben.

„Wer wegen des Festes nicht an den Prüfungen teilnehmen möchte, kann nach vorheriger Abstimmung mit der Schulleitung am 9. Mai nachschreiben“, teilte NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Mittwoch mit.