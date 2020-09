Großevakuierung : Suche nach fünf Fliegerbomben in Münster

Zwei Feuerwehrmänner gehen eine Straße entlang, um die Anwohner über eine anstehende Evakuierung informieren. In Münster mussten rund 16.000 Menschen im Stadtteil Mauritz ihre Wohnungen verlassen. An drei Stellen im Stadtteil Mauritz vermutete die Stadt fünf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach der großangelegten Evakuierung hat der Kampfmittelräumdienst zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Foto: dpa/Bernd Thissen

Münster 1000 Einsatzkräfte, 16.000 betroffene Bewohner: In Münster ist eine große Evakuierung angelaufen. Experten wollen untersuchen, ob mitten im Stadtteil Mauritz noch gefährliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen.

In Münster hat am Morgen die Evakuierung des Stadtteils Mauritz begonnen - etwa 16 000 Bewohner müssen seit 8.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Am späten Vormittag sollen dann insgesamt fünf mögliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg näher untersucht werden. Die Experten des Kampfmittelräumdienstes sollen die möglichen Funde anschließend gleichzeitig entschärfen. „Es ist eine der größten Evakuierungsmaßnahmen in der bundesdeutschen Geschichte“, sagte Oberbürgermeister Markus Lewe am Sonntagmorgen.