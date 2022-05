PSD Bank Dome : MTV vergibt die Europe Music Awards in Düsseldorf

Stephan Keller (CDU), Oberbürgermeister von Düsseldorf, spricht neben Hadnet Tesfai, Fernsehmoderatorin, über die Europe Music Awards. Der Musiksender MTV wird die Europe Music Awards (EMA) in diesem Jahr in Düsseldorf vergeben. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Die Europe Music Awards von MTV werden nach zehn Jahren wieder in Deutschland vergeben und zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen. Den Zuschlag erhielt Düsseldorf.

Der Musiksender MTV wird die Europe Music Awards (EMA) in diesem Jahr in Düsseldorf vergeben. Die Verleihung der EMA-Trophäen wird am 13. November aus dem PSD Bank Dome in Düsseldorf übertragen, gaben MTV und D.live am Dienstag bekannt.