Übersicht mit Fotos, Videos und Infos : Die besten Bikeparks und Pumptracks der Region

Ab geht’s! Wir stellen Anlagen in der Region vor, wie hier die im Grube-Adolf-Park Herzogenrath. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Interaktiv Region Eine Mountainbike-Anlage mit Seilbahn, ein Riesen-Pumptrack für Meisterschaften und viele neue Anlagen: Hier finden Sie die besten MTB-Strecken und Bikeparks in der Region – mit Karte, Bildern und Videos.

Sie lieben es, auf zwei Rädern durch das Gelände zu toben? Sie fühlen sich am wohlsten, wenn Sie die Bodenhaftung verlieren? Für Mountainbiker und BMX-Springer haben wir hier die reizvollsten und interessantesten Anlagen in der Region gesammelt. Diese Übersicht können Sie auch aufrufen über die Adresse www.aachener-zeitung.de/mountainbike .

Städteregion Aachen

Bikepark Dreiländereck Der Bikepark Dreiländereck in Aachen ist wohl die bekannteste Anlage für abfahrtsorientierte Mountainbiker in unserer Region. Es gibt sechs Strecken durch den Aachener Wald, der Streckenstatus (freie Fahrt, eingeschränkt fahrbar, geschlossen) wird auf der Internetseite angegeben. Der Verein Geländefahrrad Aachen betreut den Bikepark. Aus Versicherungsgründen muss man Vereinsmitglied sein, um ihn nutzen zu können. Adresse: Dreiländerweg, 52074 Aachen Streckenlänge/Gelände: Sechs Trails Eröffnet : Frühjahr 2013 Infos: https://gelaendefahrrad-aachen.de/bikepark/ , Facebook

Pumptrack – Kinder und Jugendzentrum St. Hubertus Der asphaltierte Rundkurs in Aachen ist bei kleinen und großen Fahrern sehr beliebt und kann auch bei Nässe befahren werden. Einmal im Jahr gibt es eine Pumptrack-Session mit verschiedenen Wettbewerben. Dirtbikes und BMX-Räder können im Kinder- und Jugendzentrum KiJuze St. Hubertus während der Öffnungszeiten in der Fahrradwerkstatt ausgeliehen werden. Das Team hilft mit Tipps, Tricks und gibt Hilfestellungen. Adresse : Händelstraße 6, 52074 Aachen Streckenlänge/Gelände : Rundkurs mit einer asphaltieren Oberfläche Geeignet für : Bike, Skateboard und Roller Eröffnet: Mai 2019 Infos: https://kijuze.de/unsere-angebote/pumptrack/ , Facebook

Skatepark Baesweiler Der Street-Park im Baesweiler Sport- und Bürgerpark enthält Flow- und Pump-Elemente, Rails (Geländer) zum Grinden und Sliden (dem Drüberrutschen mit Boards und Bikes), Rampen und weitere Street-Elemente. Sie alle bilden Hindernisse nach, wie sie auf und an Straßen und Gebäuden und im Stadtbild überhaupt zu finden sind. Der Bau kostete rund 3 Millionen Euro. Adresse: Bürgerpark, 52499 Baesweiler Gelände: Unterschiedliche Sprung- und Geschicklichkeits-Elemente Geeignet für: BMX, Skateboard, Roller Eröffnet: März 2023

Bike Park Herzogenrath Die Anlage auf einer alten Halde enthält Drops und Tables. Sie wurde 2019 eröffnet. Sie liegt, etwas verdeckt, in der ehemaligen Grube Adolf in Merkstein hinter dem alten Fördermaschinenhaus. Links dahinter geht es 300 Meter über einen Schotterweg zum Startpunkt des Kurses. Adresse: Floeßer Str. 32-34, 52134 Herzogenrath Strecke/Gelände: rund 800 Meter lange Downhill-Strecke Geeignet für: Mountainbike, BMX Eröffnet: Oktober 2019 Infos: Facebook , Instagram

Mountainbike-Trainingszentrum Kalterherberg Jumpline, Kidstrack, Pumptrack, Skills-Bereich: In Kalterherberg geht es mit dem Mountain-Bike oder BMX-Rad über kleine Hügel, leichte Senken und durch enge Schleifen auf dem professionell modellierten Asphalt- und Splitkurs. Für die Jüngsten gib es einen Kidstrack, geeignet fürs Laufrad. In der Touristen-Information können Leih-Bikes des TV Kalterherberg ausgeliehen werden. Alle Informationen dazu auf der Webseite des MTB-Trainings-Zentrums. Adresse: Auf der Höhe, 52156 Monschau Geeignet für: BMX, Mountainbike und für alle Altersklassen Streckenlänge/Gelände: Pumptrack, Skill-Area, Jumpline, Kidstrack Infos: www.raderlebnis-kalterherberg.de/mtb-trainingszentrum/

Kreis Düren

Mountainbike-Park Hürtgenwald Die 2015 eröffnete Anlage in Hürtgenwald bietet vier unterschiedliche Strecken für Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, von Freeride über Downhill bis Flowtrail. Sie wird vom Verein Nordeifel Gravity betrieben. Ein Bus-Shuttle bringt Räder und Reiter zum Startpunkt. Geöffnet ist jährlich von April bis Oktober an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr. Derzeit ruht der Betrieb auf der Anlage allerdings. Adresse: Simonskaller Straße, Hürtgenwald Geeignet für: BMX, Mountainbike und für alle Altersklassen Streckenlänge/Gelände: Freeride, Flowtrail, zwei Downhill-Strecken. Eröffnet: August 2015 Infos: www.mtb-park-huertgenwald.de/ , Facebook

Pumptrack Jülich Für die Pumptrack-Anlage neben dem Karl-Knipprath-Stadion haben sich Jugendliche aus Jülich mit einem Bürgerantrag eingesetzt. Im April 2022 wurde sie offiziell eingeweiht. In unmittelbarer Nähe liegen der Brückenkopf-Park und ein Jufa-Hotel. Adresse : Rurauenstraße 10, 52428 Jülich Geeignet für : BMX, Mountainbike und Roller Eröffnet: April 2022

Kreis Heinsberg

Pumptrack Üach-Palenberg In Boscheln gibt es seit Herbst 2022 eine neue Strecke für Mountainbikes. Sie ist um einiges größer geworden als die alte Skatebahn an der Stelle. Nicht nur Fahrradfahrer können auf der Strecke ihren Spaß haben, auch mit dem Skateboard, Rollern und Rollerskates kann man sie befahren – und sogar mit dem Rollstuhl. Adresse : Blumenstraße, 52531 Boscheln Streckenlänge/Gelände : 686 Quadratmeter Fläche Geeignet für : Bike, Skateboard, Roller und Rollerskates Eröffnet: Oktober 2022

Pumptrack Birgden Der Pumptrack ist seit 2022 die Attraktion auf dem Mehrgenerationenspielplatz in Gangelt-Birgden „Aan d´r Heggeströper“. Er geht auf eine Initiative von Jugendlichen zurück. Adresse: Hoferweg, 52538 Gangelt Streckenlänge/Gelände : Rundkurs für alle Altersgruppen Geeignet für: BMX, Mountainbike Eröffnet: August 2022

Niederlande

Tom Dumoulin Bike Park Sittard In diesem großen und weit über die Region hinaus einzigartigen Bike-Park trainieren Radsportler vom Nachwuchs-Amateur bis zum Profi. Auf der 3,2 Kilometer langen Strecke sind verschiedene Straßenbeläge und Landschaften angelegt. Höhenunterschiede und Kurven ermöglichen es, Strecken mit unterschiedlichen technischen Schwierigkeiten zu fahren. Auf der Strecke werden auch regelmäßig Rennen ausgetragen. Darüber hinaus gib es einen Parcours für Mountainbiker und BMX-Fahrer. Adresse: Parijsboulevard, 6135 LD Sittard, Niederlande Streckenlänge/Gelände : 3,2 Kilometer, verschiedene Straßenbeläge Geeignet für : Rennrad, Mountainbike, BMX Infos: https://bikeparksittard-geleen.nl , Instagram

Bikepark Hendrik Der Bikepark für Mountainbiker liegt im niederländischen Brunssum. Nach dem Einstieg führt die Strecke über drei große Hügel und einen Flowtrail. Danach folgt eine Abfahrt. Insgesamt ist die Strecke rund einen Kilometer lang. Gleich nebenan gibt es die MTB-Strecke Brunssummerheide. Adresse : an der N300, südlich der Straße Kranenpool, Brunssum, Niederlande Geeignet für : Mountainbike Infos: https://mtbclub-discovery.nl/bikeparken/bikepark-hendrik/

Bike Trail Strijthagen Rund um den Park Strjthagen in Landgraaf hat der Mountainbike-Verein Discovery eine öffentliche Mountainbike-Strecke gebaut. Geboten werden steile und weniger steile Anstiege und Abfahrten, „Northshores“-Elemente und ein „Rock Garden“. Der Eintritt ist frei, es gibt Dusch- und Umkleidemöglichkeiten. Anmeldung am Eingang des Parks Strijthagen. Adresse: Park Strijthagen, Hofstraat 5, Landgraaf Geeignet für: Mountainbike Infos: www.visitzuidlimburg.de/erlebe-zuid-limburg/attraktion/bike-trail-strijthagen/67403/

Velorium Outdoor Sport & Bikepark Auf 36.000 Quadratmetern ist in Maastricht eine Multisportanlage rund ums Fahrradfahren entstanden. Mountainbiken, BMX, Techniktraining und vieles mehr sind möglich. Ein 2000 Quadratmeter großer Pumptrack mit zahlreichen Elementen wartet auf MTB- und BMX-Fahrer, Skater, Boarder und Stepper. Umkleideräume und Duschen sind vorhanden. Ganzjährig geöffnet von 10 bis 22 Uhr, Montags Ruhetag. Informationen nur auf Niederländisch verfügbar. Adresse: Maastrichterweg 7, 6228XT Maastricht Geeignet für: Mountainbike, BMX, Skateboard Infos: Velorium.nl , Facebook

Belgien

Bike Park Eupen Diese 700 Meter lange Downhill-Strecke enthält drei Abfahrtpisten und ist das ganze Jahr über geöffnet. Die Strecke an der Ochsenalm bietet für Anfänger wie Fortgeschrittene etwas. Adresse: Hütte (Ochsenalm), 4700 Eupen, Belgien Geeignet für: Mountainbike Infos: www.ostbelgien.eu/de/fiche/bikeandskateparks/bike-park-eupen

Bike Park Volmersberg

Fast fünf Kilometer an Single-Trails schlängeln sich am Volmersberg in St. Vith einen bewaldeten Hang hinunter. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade für alle Fahrerinnen und Fahrer ab 8 Jahren, vom Hobbyfahrer bis zum anspruchsvollen Rennfahrer. Der Park ist frei zugänglich.

Adresse: Bikepark Volmersberg Technik Trail, 4780 Sankt Vith, Belgien

Geeignet für: Mountainbike

Infos: www.ostbelgien.eu/de/fiche/bikeandskateparks/bikepark-volmersberg-technik-trail↓