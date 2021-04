Nach Gewalttat vor fast 25 Jahren : Mordprozess „Sandkuhle“ beginnt in Aachen

Das Opfer wurde in diesem Wohnhaus in Würselen ermordet (Archivbild). Foto: Polizei Aachen

Aachen Das Landgericht Aachen beschäftigt sich mit einem vor vielen Jahren begangenen Verbrechen. Der brutal getötete Mann war lange nicht identifiziert worden. Als feststand, wer das Opfer war, meldeten sich Zeugen.

Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Auffinden eines getöteten Mannes in einem einsamen Wäldchen am Niederrhein beginnt am Dienstag um 9 Uhr der Mordprozess. Vor dem Landgericht Aachen ist ein 51 Jahre alter Mann angeklagt. Er soll zusammen mit einem inzwischen gestorbenen Komplizen das Opfer, einen damals 43 Jahre alten Mann, grausam und aus Habgier in Würselen ermordet haben.