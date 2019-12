Kostenpflichtiger Inhalt: Urteile am Landgericht Aachen : Der Mord in Waldfeucht und die besondere Schwere der Schuld

Der Mörder: Marvin R. (rechts, mit einem Justizbeamten) wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, das Gericht spricht von einer besonders „verachtenswerten Tat“. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen/Waldfeucht Das Landgericht Aachen erkannte mehrere Mordmerkmale: Habgier, Heimtücke, niedrige Beweggründe. Dementsprechend hart fiel das Urteil aus. Vier junge Männer wurden am Freitag verurteilt – wegen des Mordes an Dominik Jopen in Waldfeucht vor gut einem Jahr.