Polizeieinsatz : Molotowcocktail gegen Liebeskummer

Spektakuläre Kriminalfälle : Das rätselhafte Verschwinden der Dorota G. Immer wieder führen die Ermittlungen in eine Sackgasse, immer wieder taucht ein neuer Strohhalm auf, an den sich die verzweifelten Angehörigen klammern. Doch Dorota bleibt seit fünfeinhalb Jahren verschwunden. Teil 2 unserer Serie über spektakuläre Kriminalfälle in der Region.