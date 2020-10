Mit Nägeln und Schrauben : „Möglicher Sprengsatz“ aus Köln war „nicht zündfähig“

Die Polizei hat einen möglichen Sprengsatz in einem Zug in Köln gefunden. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Update Köln In einem abgestellten Zug wird ein „verdächtiger Gegenstand“ entdeckt – möglicherweise ein Sprengsatz? Am späten Samstagnachmittag gibt die Polizei Entwarnung.

Der Anfangsverdacht auf einen Sprengsatz hat sich nicht bestätigt: Der verdächtige Gegenstand, der in der Nacht zu Samstag in einem abgestellten Zug in Köln entdeckt worden ist, war „nicht zündfähig“. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Es bestand keine akute Gefahr.“ Der Gegenstand habe unter anderem Nägel und eine geringe Menge Schwarzpulver enthalten. Experten des Landeskriminalamts gingen davon aus, dass selbst bei einer Entzündung etwa mit einem Feuerzeug die Nägel nur wenige Zentimeter weit geflogen wären.