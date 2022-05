Wegen Salmonellengefahr : Mix-Märkte rufen Eiernudeln zurück

Region/Borchen Wegen Salmonellengefahr ruft die Monolith-Unternehmensgruppe verschiedene Eiernudeln zurück. Sie werden in den Mix-Markt-Läden der Gruppe vertrieben, die sich auf osteuropäische Lebensmittel spezialisiert haben.

In den Supermärkten der Unternehmensgruppe könnten sie gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden, teilte Monolith am Mittwoch in Borchen im Kreis Paderborn mit.