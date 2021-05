Polizei zieht 47-Jährige in Aachen aus dem Verkehr : Mit vier Promille am Steuer

Aachen Eine Autofahrerin mit vier Promille Alkohol im Blut, und das um 9 Uhr morgens: Da waren selbst die hartgesottenen Polizeibeamten überrascht.

Die 47-jährige Autofahrerin war Zeugen am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr in Aachen wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen, wie die Polizei am Freitag berichtete. So hatte sie ihren Wagen mehrfach an einer Ampel abgewürgt, um dann aber ihre Fahrt in deutlichen Schlangenlinien auf der Halifaxstraße fortzusetzen.