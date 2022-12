Kinderuni : Mit spannenden Experimenten Schmerzen verstehen

Neugierig: Rund 400 Kinder nehmen an der letzten Kinderuni-Vorlesung dieses Jahres teil. Sie bringen jede Menge Fragen mit. Foto: MHA/Najoua Taleb

Aachen Wie sich Schmerzen anfühlen, weiß jedes Kind. Doch wie entstehen sie überhaupt genau? Und wozu sind sie gut? Antworten gab es jetzt der letzten Kinderuni-Vorlesung dieses Jahres.

Langsam füllt sich der Hörsaal im C.A.R.L. der RWTH Aachen. Nicht etwa mit Studierenden – nein, diesmal sind Kinder an der Reihe. Im Rahmen der Kinderuni kommen am Freitagnachmittag rund 400 Acht- bis Zwölfjährige zusammen, um zu erfahren, wie Schmerzen entstehen. Die beiden Zehnjährigen Jonathan und Marco können sich kaum auf ihren Plätzen halten. „Dort hinten stehen schon mehrere Geräte, ich glaube, wir machen heute spannende Experimente“, sagt Jonathan mit einem breiten Lächeln.

Es ist die dritte Kinderuni-Vorlesung in diesem Jahr, daher haben die meisten Kinder bereits eine Vorstellung davon, was sie heute erwartet. „Das Thema Salz fand ich beim letzten Mal besonders spannend“, erzählt Lara. Dennoch freue sie sich darauf, mehr über das Thema Schmerzen zu erfahren. Eine ganz bestimmte Frage hat die Elfjährige schon im Sinn: „Was wäre, wenn wir keine Schmerzen fühlen könnten?“ Dieser und zahlreicher weiterer Fragen der neugierigen Kinder stellt sich die RWTH-Professorin Angelika Lampert.

Los geht es mit einem kleinen Video, in dem drei Frauen, der Frage nachgehen möchten, was Schmerz genau ist. Sie begeben sich auf die Suche nach Professorin Lampert. Sie suchen sie in ihrem Labor, doch dort ist sie nicht. Mit einem lauten Applaus versuchen die Kinder, Lampert in den Hörsaal zu locken, und siehe da, es funktioniert. Die Kinder freuen sich und sind sichtlich gespannt, was die Professorin zu erzählen hat.

Viele Fragen erreichten Lampert bereits im Vorhinein und eine davon besonders häufig: Wie entstehen Schmerzen? Auf dem ersten Blick scheint die Antwort ganz leicht. „Schmerz entsteht im Kopf.“ Was dahinter steckt, erklärt die Professorin an einem Beispiel. Sie zündet eine Kerze an, „verbrennt“ sich an der Flamme und zieht ihren Finger zurück. „Was jetzt genau passiert ist, zeige ich euch an meinem Super-Mikroskop“, sagt Lampert. Unter dem wird der Finger betrachtet und so nah herangezoomt, bis die Nervenfasern zu erkennen sind. „Diese Nervenfasern registrieren die Wärme und leiten sie an unser Gehirn weiter.“

Das Bild des Fingers wird noch stärker vergrößert, und Lampert nimmt sich ein Modell in die Hand. „Wisst ihr, was das ist?“, fragt sie die Kinder. „Ein Knubbel!“, ertönt es. Dieser „Knubbel“ soll ein Natriumkanal veranschaulichen. „So ein Natriumkanal ist wichtig, damit wir die Schmerzen wahrnehmen“, erklärt Lampert. Durch so ein Kanal fließe Strom, „ähnlich wie beim Handyaufladen“, so dass das Signal „Hitze“ entlang der Nervenfasern in das Gehirn weitergeleitet wird. „Und dort tut es dann weh“, fasst die 47-Jährige zusammen.

Zur Person Expertin für Neurophysiologie Foto: Stefan Braun Angelika Lampert ist seit 2013 Universitätsprofessorin der Uniklinik Aachen für das Fach Physiologie. Sie befasst sich schwerpunktmäßig mit der Funktionsweise des Nervensystems, Fachleute sprechen von Neurophysiologie. Mit ihrer Arbeitsgruppe am Institut für Physiologie forscht sie an der Entstehung von Schmerzen und der Rolle von Kanalproteinen in Nervenzellen, den sogenannten Natriumkanälen. Nach dem Studium der Humanmedizin in Jena und Straßburg und der Promotion im Bereich der Biophysik arbeitete sie in unterschiedlichen Rollen an den Hochschulen in Tübingen, Yale, München, Kiel und Erlangen.



Als nächstes wird Laras Frage beantwortet: Wozu sind Schmerzen überhaupt gut? „Als ich mich an der Kerze verbrannt habe, bin ich zurückgezuckt, richtig?!“ Alle Kinder sind sich einig: „Ja!“ Man ziehe den Finger deswegen zurück, weil man Schmerzen spürt. „Wenn wir das nicht tun würden, würden wir unsere Haut verbrennen“, erklärt Lampert. Schmerzen seien also wichtig, um den Körper zu schützen.

Schon schießt der Finger eines Jungen in der ersten Reihe in die Höhe. „Warum fühlen sich Schmerzen so an, wie sie sich anfühlen?“ Die Professorin freut sich über den Übergang zum nächsten Themenabschnitt. An einer Abbildung und einem Modell eines Gehirns werden die drei zentralen Stellen veranschaulicht: das limbische System, der präfrontale Kortex und der somatosensorische Kortex. Um es den Kindern noch leichter zu erklären, haben sich Lampert und ihr Team etwas Besonderes ausgedacht. In einer kleinen Aufführung zeigen sie, wie die einzelnen Bereiche im Gehirn kommunizieren und entscheiden, ob Schmerz empfunden wird oder nicht.

Darüber hinaus lernen die Kinder, dass es auch Menschen gibt, die keinen Schmerz empfinden. „Die werden aber nicht sehr alt, weil sie nicht merken, dass sie verletzt sind, sich nicht schonen und ihr Körper deswegen nicht heilen kann“, erklärt die Professorin. Genauso gebe es aber auch den Fall, dass Menschen zu viel Schmerz empfinden. „Über längere Zeit kann sich das dann zu einer Krankheit entwickeln.“