Weilerswist : Mit DNA-Test gegen Hundehaufen

Was tun gegen Hundehaufen? Hinweisschilder helfen nicht unbedingt. Die Gemeinde Weilerswist hat eine andere Idee. (Symbolbild) Foto: Gemeinde Vettweiß

Weilerswist Der Ärger über Hundehaufen in Parks und auf Wegen ist groß. In Weilerswist sinnt die Bürgermeisterin auf Abhilfe. Sie fragt sich, ob es nicht einen DNA-Test geben kann, um über die Hunde die Halter zu finden.

Mit einer DNA-Analyse will die Gemeinde Weilerswist ein stinkendes Problem angehen: Bürgermeisterin Anna-Katharina Horst will etwas gegen den Hundekot auf Straßen und in Grünanlagen unternehmen.