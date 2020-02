Kostenpflichtiger Inhalt: Stau entfliehen : Mit dem Luft-Taxi von Aachen nach Köln

Bislang ist es nur ein kleines Modell. In den nächsten Jahren soll das SkyCap von Professor Carsten Braun heranreifen. Foto: ZVA/Christoph Pauli

Aachen Die A4 ist verstopft, die Anreise nach Köln könnte sich wieder einmal hinziehen. Die Alternative wäre: einfach abzuheben, einsteigen in ein Luftraumtaxi und über das stauende Blech in Richtung Rhein zu schweben. Vorerst ist das nur eine Fiktion, aber das Flugtaxi wird in den nächsten Jahren auch in der Region abheben.