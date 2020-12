Zwei Männer festgenommen : Mit Amphetamin, Haschisch und Ecstasy unterwegs

Die sichergestellten Drogen haben einen Wert in Höhe von geschätzten 20.000 Euro. Foto: Bundespolizei

Gangelt 900 Gramm Amphetamin, über 80 Gramm Haschisch und über 80 Gramm Ecstasy-Pillen im Rucksack: So überqueren am Samstag zwei Männer die deutsch-niederländische Grenze. Dann werden sie bei Gangelt kontrolliert – am Ende landen sie in Untersuchungshaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einer Kontrolle eines aus den Niederlanden einreisenden Autos am Samstagnachmittag in der Nähe von Gangelt haben Beamte der Bundespolizei Drogen im Wert von rund 20.000 Euro entdeckt.

Die beiden mutmaßlichen Schmuggler, ein 21 und ein 41 Jahre alter Mann, hatten 900 Gramm Amphetamin, über 80 Gramm Haschisch und mehr als 80 Gramm Ecstasy-Pillen in einem Rucksack verstaut, berichtet die Bundespolizei.

Demnach wurde das Duo festgenommen und zur Wache nach Eschweiler gebracht. Hier sei bei einer körperlichen Durchsuchung des Fahrers noch eine kleine Menge Amphetamin gefunden worden. Die Männer erhielten Anzeigen wegen der Einfuhr einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln.

Nach den polizeilichen Maßnahmen in Eschweiler wurden sie an Beamte des Zollfahndungsamtes Essen übergeben. Diese wiederum führten die Männer beim Amtsgericht Aachen vor, das Untersuchungshaft verhängte.

(red/pol)