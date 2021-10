Kontrolle der Bundespolizei : Mit 30.000 Euro Falschgeld über die Grenze gefahren

Würselen/Aachen Bei einer Fahrzeugkontrolle bei Broichweiden entdecken Bundespolizisten jede Menge Scheine. Kurz darauf stellt sich heraus, dass es sich um Falschgeld im Wert von 30.000 Euro handelt.

Falschgeld im Wert von 30.000 Euro haben Bundespolizisten am Mittwoch bei einer Fahrzeugkontrolle bei Broichweiden entdeckt – nicht nur das.

Wie die Bundespolizei berichtete, hatten Beamte am Morgen an der Anschlussstelle Broichweiden ein Auto mit drei Insassen kontrolliert, das zuvor die belgisch-deutsche Grenze passiert hatte.

Bei einem 39-jährigen Mitfahrer fanden die Bundespolizisten demnach zunächst einen komplett gefälschten vanuatuischen Reisepass. Darüber hinaus führte er in einer Tasche mehrere 100-Euro-Scheine Falschgeld mit sich.

Dabei blieb es nicht: Im Wagen entdeckten die Ermittler weiteres Falschgeld, versteckt in einer Spielschachtel. In dieser war offensichtlich reichlich Platz. Bei einer Zählung stellte sich heraus, dass sich Falschgeld im Wert von insgesamt 30.000 Euro in dem Fahrzeug befanden.