Fünfjähriger getötet : Misshandlungs-Prozess wird zum dritten Mal gestartet

Mönchengladbach Ein kleiner Junge stirbt nach der Misshandlung durch den Stiefvater unter grausamen Umständen. Für die Mönchengladbacher Richter kam die Tötung einem Mord nahe. Jetzt verhandeln sie das dritte Mal.

Erschlagen, getreten und dann erwürgt - nach dem Tod eines grausam misshandelten fünfjährigen Jungen hat am Freitag in Mönchengladbach zum dritten Mal der Prozess gegen den Stiefvater begonnen. Laut dem rechtskräftigen Teil des Urteils hatte der heute 30-jährige Angeklagte den Jungen im Oktober 2016 durch Schläge und Tritte im Kinderzimmer innerlich sehr schwer verletzt und schließlich erwürgt.

An der Schuld des Stiefvaters hatten die obersten deutschen Strafrichter keine Zweifel. Aber ein besonders schwerer Fall des Totschlags setze voraus, dass das Verschulden des Täters außergewöhnlich groß sei. Es müsse ebenso schwer wiegen, wie das eines Mörders, hatten die Bundesrichter in ihrer Entscheidung festgehalten. Das Landgericht habe keine sicheren Feststellungen treffen können, in denen eine Nähe der Tat zu den Mordmerkmalen belegt sei.