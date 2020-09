Kindesmissbrauch : 1000 Polizisten bei Razzien im Einsatz, 2000 Beweismittel gefunden

Köln Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat die Polizei in zwölf Bundesländern Wohnungen von 48 Männer und zwei Frauen durchsucht.

Das sagte der Leiter der Ermittlungskommission „Berg“, Michael Esser, am Mittwoch in Köln. Die Aktion vom Dienstag sei die größte der Ermittlungskommission bisher gewesen. Die Tatverdächtigen stünden nicht im Verdacht, selbst Kinder missbraucht zu haben. 1000 Polizisten waren Einsatz, mehr als 2000 Beweismittel wurden sichergestellt. Dabei handele es sich unter anderem um Datenträger, sagte Esser. Die Auswertung werde sehr viel Zeit einnehmen. Man habe unter anderem auch Tresore sichergestellt.

Die meisten Einsätze habe es in Bayern gegeben. Dort sei die Polizei an 15 Orten gegen 13 Tatverdächtige vorgegangen.

Die Ermittlungen rund um den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach haben schon zu Spuren in sämtliche Bundesländern geführt. Mit Stand 27. August wurde allein in Nordrhein-Westfalen gegen 84 Beschuldigte ermittelt, zehn Menschen waren bereits angeklagt, einer ist in Haft, acht in Untersuchungshaft.