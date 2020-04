Rede und Antwort : Ministerin informiert über Rückkehr zum Schulbetrieb in NRW

Ministerin informiert über Rückkehr zum Schulbetrieb in NRW

Düsseldorf NRW öffnet die Schulen in einem ersten Schritt für etwa eine Viertel Million Prüflinge – mitten in der Corona-Pandemie. Kann das gut gehen? Dazu muss die Schulministerin im Landtag Rede und Antwort stehen.

Knapp sechs Wochen nach der Schließung von Kitas und Schulen wegen der Coronavirus-Infektionen in Nordrhein-Westfalen werden die Schulen am Donnerstag für Prüflinge wieder öffnen. Am heutigen Mittwoch ab 10 Uhr soll Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) im Fachausschuss des Landtags erklären, wie gut die Bildungsstätten darauf vorbereitet sind.