Erste Bilanz am Samstagmorgen : Mindestens neun Tote durch Orkantief „Zeynep“ in Europa

An der Preyerstraße in Eschweiler ist am Freitagnachmittag ein Baum auf ein Dach eines Wohnhauses gekracht. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Städteregion/Düsseldorf/Berlin Ein Sturm folgt auf den nächsten. Mehrere Länder melden Todesopfer. Bei seinem Zug durch Teile Europas bekommt auch Deutschland die Wucht von „Zeynep“ ab. In NRW kracht ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen umgestürzten Baum und wird tödlich verletzt.

Mindestens acht Menschen sind am Freitag in Deutschland und anderen Ländern durch das Orkantief „Zeynep“ ums Leben gekommen. Ein Autofahrer starb nach Angaben der Polizei am Freitagabend bei Altenberge in Nordrhein-Westfalen, als er mit dem Auto gegen einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum prallte. Der eingeklemmte 56-Jährige sei noch am Unfallort gestorben, hieß es.

Etwa zur selben Zeit war ein Mann mit seinem Wagen im nahen Saerbeck unterwegs, als sich das Fahrzeug nach Polizeiangaben überschlug. Der 33-Jährige starb demnach ebenfalls noch am Unfallort. Die Ursache dieses Unfalls war zunächst unklar, vermutlich sei das Auto von einer Windböe erfasst worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Abend.

In dem vorherigen Orkantief „Ylenia“ waren mindestens drei Autofahrer in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt bei wetterbedingten Unfällen gestorben: Zwei wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen, ein dritter starb, als sein Anhänger im Sturm auf die Gegenfahrbahn geriet und es dabei zu einem Unfall kam.

In den Niederlanden kamen drei Menschen durch umstürzende Bäume ums Leben, darunter war auch ein Radfahrer. Großbritannien meldete ebenfalls drei Todesopfer. In London wurde erstmals die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. In Irland starb ein Mann infolge des Orkantiefs. In Frankreich wurden mindestens elf Menschen verletzt. Im Norden des Landes waren am Abend rund 130.000 Haushalte ohne Strom.

Das Sturmtief „Zeynep“ hat Hamburg und Schleswig-Holstein am schlimmsten erwischt, aber wohl weniger Schaden angerichtet als befürchtet. Feuerwehren und Polizei meldeten bis Samstagmorgen zwar zahlreiche Einsätze, doch blieb es zunächst in der Regel bei Sachschäden und umgestürzten Bäumen. Der Deutsche Wetterdienst hatte im Laufe des Abends in Kiel, Hamburg, auf Sylt und auf Helgoland Windstärken zwischen 9 und 11 gemessen, in Büsum wurde eine Orkanböe mit 143,3 Kilometer pro Stunde festgestellt.

Der DWD hat die Höhe der in Hamburg am frühen Samstagmorgen erwarteten Sturmflut nach oben korrigiert. Statt mit einer schweren Sturmflut mit Wasserständen von bis zu drei Metern müsse nun mit bis zu 3,5 Metern gerechnet werden, was einer sehr schweren Sturmflut entspräche, teilte der Wetterdienst am Samstag mit.

In Nordrhein-Westfalen ist die Rheinbrücke Emmerich bis auf Weiteres gesperrt. Grund dafür seien umgestürzte Gerüstteile, die in die Fahrbahn ragen, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit.

Mindestens bis Montag soll es stürmisch bleiben, wie es vom DWD heißt. „Es kehrt einfach keine Ruhe ein“, sagte ein Meteorologe. Schwerpunkt der aktuellen Unwetterlage sollte den Experten zufolge bis Samstagfrüh die Nordhälfte Deutschlands sein. Der DWD hatte aber auch für südlichere Regionen – Teile von Rheinland-Pfalz, Hessen und für nördliche Regionen Bayerns – Unwetterwarnungen vor orkanartigen Böen herausgegeben.

Fern- und Regionalverkehr wurden am Freitag in Norddeutschland und in Nordrhein-Westfalen nach und nach eingestellt. Der Schutz der Reisenden und der Beschäftigten habe Vorrang, hieß es. Fahrgäste können ihre für den Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag gebuchten Fahrkarten bis zum 27. Februar flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren, wenn sie Reisen wegen des Sturms verschieben. Eine genaue Übersicht über die betroffenen Linien gibt es auf www.zuginfo.nrw.

Lage in der Region

Die Feuerwehr Aachen wurde bis 22 Uhr zu rund 100 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet alarmiert, die zumeist durch umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, lose Dachelemente oder umgestürzte Verkehrsschilder im Straßenraum und auf Privatgrundstücken ausgelöst wurden.

Schätzung „Ylenia“ kostet Versicherer eine halbe Milliarde Euro Der Wintersturm „Ylenia“ könnte Deutschlands Versicherer eine halbe Milliarde Euro kosten. Das schätzt die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) in Köln. Nahezu alle Regionen Deutschlands seien von dem Sturm getroffen worden, teilten die Experten am Freitag mit. Eine Schadensumme dieser Größe komme alle ein bis zwei Jahre vor. „Weitere Länder wie Großbritannien, Dänemark und Polen sind zwar auch betroffen, die überwiegende Schadensumme in Europa dürfte aber aus Deutschland kommen“, sagte Geschäftsführer Onnen Siems. „Wir schätzen den versicherten Schaden in Deutschland auf 500 Millionen Euro.“ Das bedeutet, dass der Gesamtschaden noch erheblich höher liegen könnte, da bei Unwettern in aller Regel nicht alle Schäden versichert sind.

Neben diversen kleinen Einsatzstellen, die häufig schnell abgearbeitet werden konnten, gestaltete sich die Beseitigung einiger Sturmschäden deutlich komplizierter, hieß es. An der Glatzer Straße hatten sich große Teile eines Flachdachs abgehoben und mussten aufwändig gesichert werden. An der Kirche St. Adalbert hatten sich Fassadenteile gelöst und waren auf die Straße gefallen, weitere lose Teile wurden mit Hilfe einer Drehleiter entfernt. In mehreren Fällen drohten Bäume auf Autos oder Häuser zu stürzen und mussten gefällt werden. Mehrere Straßen wie die Stolberger Straße wurden – zumindest zeitweise – für den Verkehr gesperrt.

Die A44 war am Freitag seit etwa 13 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Holz und dem Autobahndreieck Jackerath in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Die Sperrung erfolgte kurzfristig, da die durch den Tagebau Garzweiler laufende Autobahn bei Sturm besonders betroffen ist. Weiterhin ist unklar, wie lange die Strecke gesperrt bleibt. Die Polizei Paderborn rief dazu auf, sich an Straßensperrungen zu halten. „Mehrfach hat die Polizei festgestellt, dass sturmbedingte Straßensperren von Autofahrern missachtet werden“, teilte sie mit. „Das ist nicht nur ordnungswidrig, sondern auch höchst gefährlich.“

Nach Mitteilung der Straßenmeisterei Simmerath bleibt die Hahner Straße, wegen umgestürzter Bäume, weiterhin bis Montagmittag gesperrt und die B266 von Einruhr Richtung Vogelsang mindestens bis Samstag, 18 Uhr. Je nach Entwicklung könnte die Sperrung auch länger bestehen bleiben. Die Zufahrt nach Erkensruhr ist möglich.

Seit Freitagnachmittag waren auch die Feuerwehren Eschweiler und Stolberg im Dauereinsatz: Die teils heftigen Orkanböen ließen reihenweise Bäume und Dachziegel auf Fahrbahnen und Wege stürzen. In Eschweiler fiel ein Baum auf ein Wohnhaus an der Preyerstraße. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. In Bergrath an der Antoniusstraße beschädigte ein entwurzelter Baum Autos, und auf der Duffenterstraße zwischen Stolberg und Eschweiler (Stadtwald) versperrte ein Baum die Fahrbahn.

Ab 18 Uhr wurde es dann noch heftiger: Die Eschweiler Feuerwehr rückte sozusagen im Minutentakt aus, um im gesamten Stadtgebiet entwurzelte Bäume von den Straßen und Fahrbahnen zu entfernen. Gegen 18.45 Uhr kam ein Hilferuf aus Dürwiß: Dort hatte der Sturm ein Dach eines Wohnhauses komplett abgedeckt.

Auch die Stolberger Feuerwehr konnte kaum Durchatmen. Auch sie war ständig im Einsatz, um umgestürzte Bäume und heruntergefallene Dachziegel zu beseitigen. Die Stadt Eschweiler hat den Zutritt zum Eschweiler Stadtwald untersagt und die Wilhelminenstraße, Duffenter Straße und Birkengangstraße sperren lassen.

Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Aachen teilt mit, dass Spaziergänger den Aachener Wald meiden sollen. Auch in Grünanlagen besteht die Gefahr, von herabfallenden Ästen getroffen zu werden. Dies sei auch in den Folgetagen nach dem Sturm noch eine Gefahr. Außerdem sperrte die Stadt am Freitag ab 12.30 Uhr die Sportplätze. Sie werden in der Folge das gesamte Wochenende über gesperrt bleiben müssen. Vereins- und Spielbetrieb ist daher auf den Plätzen nicht gestattet. Auch die Gemeinde Roetgen hat bis Samstag, 12 Uhr die Sportplätze gesperrt.

„In NRW ist die Kaltfront durchgezogen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Abend. Auf dem Kahlen Asten habe der Sturm eine Spitzengeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern erreicht. In Gütersloh seien Windgeschwindigkeiten von 119, in Köln von 115 Stundenkilometern gemessen worden.

(red/dpa)