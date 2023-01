Zum Start des Jahres : Mildes und windiges Wetter in NRW

Das Wetter bleibt in der ersten Woche des Jahres 2023 windig (Symbolbild). Foto: dpa/Thomas Warnack

Essen In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen mild und feucht. So werden am Montag Höchstwerte zwischen 12 und 14 Grad erreicht.

In den Hochlagen sind Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Dazu ist es weiter regnerisch und windig, in den Mittelgebirgen kann es auch stürmische Böen geben. Zum Nachmittag soll der Himmel dann auflockern und der Wind nachlassen. Für die Nacht zu Dienstag erwartet der Wetterdienst nur noch wenige Schauer bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad.

Am Dienstag ist es laut DWD-Prognose bewölkt und meist trocken bei Höchsttemperaturen bis 11 Grad. In der Nacht soll der Wind erneut auffrischen, in Hochlagen kann es Sturmböen geben. Ab der zweiten Nachthälfte ziehen außerdem neue Regenschauer auf.

Der Mittwoch beginnt mit Schauern, die im Tagesverlauf zunehmen. Bei Höchstwerten bis 13 Grad bleibt es windig, im Bergland kann es weiter auch Sturmböen geben. In der zweiten Wochenhälfte steht „usseliges“ und weiter windiges Wetter an. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 10 Grad am Freitag und 1 bis 6 Grad zum kommenden Wochenende. Dann wäre im Hohen Venn auch ein bisschen Schnee möglich.

(dpa)