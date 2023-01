Teils stürmische Böen erwartet : Mildes und nasses Wetter in NRW

Essen Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt weiterhin mild. In einigen Regionen kann es aber stürmisch werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Dienstag und in den kommenden Tagen sei jeweils mit wechselndem bis stark bewölktem Wetter und vereinzelt auch mit Regenschauern mit teilweisen Auflockerungen im Tagesverlauf zu rechnen. Am Dienstag erreichen die Temperaturen am Nachmittag demnach zwischen sechs und neun Grad Celsius. Am Abend und in der Nacht sei dann mit stürmischen Böen zu rechnen – zunächst im Bergland und später auch in der Eifel. In der Nacht zu Mittwoch kann es kräftig regnen.