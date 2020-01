Bis 14 Grad : Milde Temperaturen und Regen zum Wochenende

In der gesamten Region werden für Donnerstag Werte zwischen acht Grad in der Eifel bis hin zu zwölf Grad im Kreis Heinsberg erwartet. Foto: ZB/Klaus-Dietmar Gabbert

Essen Die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen werden zum Ende der Woche ungewöhnlich mild. Bei Höchsttemperaturen von 11 bis 14 Grad, im Bergland um 9 Grad, werde es vor allem am Freitag und Samstag „sehr mild“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag mit.

Am Sonntag sinken die Temperaturen laut der Vorhersage wieder leicht auf 9 bis 11 Grad. Dabei werde es stark bewölkt bis bedeckt, teilte der DWD mit.

Immer wieder sei auch mit Regenschauern und starken bis stürmischen Böen, im Bergland teils auch Sturmböen, zu rechnen. Am Samstag kann es zudem einzelne Gewitter geben.

(dpa)