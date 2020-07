Sonne-Wolken-Mix : Milde Temperaturen statt Sommerhitze in der Region

Aachen Nach dem Temperatursturz von Sonntag auf Montag wird es nun wieder sonniger. Auch die Temperaturen klettern nach oben. Auf richtiges Hochsommerwetter muss jedoch noch bis Ende Juli gewartet werden.

Am Montag war Tief Anja noch deutlich spürbar in der Region. Nach einem heißen Sonntag fielen die Temperaturen deutlich. Nun ist jedoch das Hoch Albrecht im Anmarsch. Wetterexperte Andy Holz von Huertgenwaldwetter rechnet für den Dienstag nach einem frischen Start mit vielen Sonnenstunden. In der Eifel erwartet er Temperaturen von knapp 18 Grad, in Düren und Heinsberg kann das Thermometer bis auf 23 Grad klettern. Dazu gibt es einen schwachen Wind.