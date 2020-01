Schon Pollenflug spürbar : Milde Temperaturen in NRW

Aachen Beinahe frühlingshaft mildes Wetter in NRW mitten im Januar: Mensch und Natur reagieren. Schon fliegen die Pollen und setzen Allergikern zu. Für manche Tiere können zu hohe Januar-Temperaturen zur Gefahr werden.

Wann wirds mal wieder richtig Winter? Auch für den Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst wieder Temperaturen von bis zu 14 Grad, viele Wolken und Regen in Nordrhein-Westfalen. Bisher erweise sich der Januar als recht mild - und das passe in den Trend der vergangenen Jahre, in denen die Winter tendenziell wärmer geworden seien, sagte ein DWD-Sprecher am Dienstag. Richtung Wochenende soll es dann laut der Prognose zwar etwas kühler werden, richtiges Winterwetter mit Frost und Schnee ist aber nicht in Sicht.