„Vorbild der Versöhnung“ : Mevlüde Genç mit 79 Jahren gestorben

Düsseldorf/Solingen Die Friedensbotschafterin Mevlüde Genç ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Sie hatte bei einem Brandanschlag von Rechtsextremisten 1993 in Solingen zwei Kinder, zwei Enkel und eine Nichte verloren – und sich danach für Versöhnung stark gemacht.

Mevlüde Genç und ihr Mann Durmuş Genç hatten im Mai 1993 zwei Töchter, zwei Enkelkinder und eine Nichte verloren, nachdem Rechtsextremisten Brandsätze in ihr Haus in Solingen geworfen hatten. In der Nacht des 29. Mai 1993 hatten die vier rechtsradikalen Männer das Haus der türkischstämmigen Familie in Solingen angezündet. 17 Familienmitglieder waren dabei schwer verletzt worden.