Kinderpornografie-Vorwürfe : Metzelder zu Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt

Christoph Metzelder sitzt im Saal des Amtsgerichts in Düsseldorf auf der Anklagebank. Foto: dpa/Federico Gambarini

Update Düsseldorf Kurzer Prozess für Christoph Metzelder. Der frühere Fußball-Nationalspieler legt mit erstickender Stimme ein Teilgeständnis ab - bald darauf ist er verurteilt.

Die Staatsanwältin lässt keine Zweifel an der Art der Bilder, die im Chat und auf Christoph Metzelders Handy sichergestellt wurden. Die Rede ist von unter zehn Jahre alten Mädchen, die während der Aufnahmen schwer sexuell missbraucht wurden. Verschickt haben soll Metzelder die Dateien per WhatsApp, darunter auch zwei Videodateien. Minutenlang müssen die Prozessbeobachter die schwer erträglichen Beschreibungen aushalten.

Pünktlich auf die Minute hatte Amtsrichterin Astrid Stammerjohann am Donnerstag den Prozess gegen Vize-Fußballweltmeister Metzelder begonnen, sofort wird die Anklage verlesen. Der Ex-Nationalspieler ist mit schwarzem Mund-Nasen-Schutz, grau-meliertem Sakko und weißem Shirt erschienen. Mit gesenktem Blick hat der 40-Jährige auf der Anklagebank Platz genommen.

Die Richterin bittet zum Rechtsgespräch, die Öffentlichkeit muss vor die Tür. Mehr als zwei Stunden lang ringen Metzelders Verteidiger dann mit den Staatsanwälten um eine Einigung: Strafabsprache gegen Geständnis. Zehn bis zwölf Monate Haft auf Bewährung stellt Stammerjohann in Aussicht. Doch die Staatsanwaltschaft sperrt sich.

Zurück in öffentlicher Verhandlung gibt die Richterin dann bekannt, dass sie von der Strafhöhe nicht wesentlich abweichen werde, nur weil sich die Parteien nicht einig geworden seien. Das ist der Moment, in dem Metzelder das Wort ergreift und ein vorbereitetes Teilgeständnis ablegt. Dabei ist es dann mit der Souveränität des 40-Jährigen vorbei.

Er habe von frei zugänglichen Seiten im Internet Screenshots einiger Bilder angefertigt und diese auch verschickt. Das seien 18 Dateien gewesen, sagt Metzelder. „Ich habe nur das besessen, was ich auch verschickt habe.“ Jetzt ist seine Stimme stockend und brüchig.

„Die Faszination des Unaussprechlichen lag in einer gemeinsamen Grenzüberschreitung. Es hat keine Übergriffe gegeben und es waren auch keine geplant“, sagt er. „Ich war auch nicht in einschlägigen Foren unterwegs. Das alles hat ausschließlich in einer digitalen Parallelwelt stattgefunden.“