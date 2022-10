Gefahr für Verkehrsteilnehmer : Metalldiebe stehlen fast 30 Gullydeckel in Düsseldorf

Düsseldorf Nicht nur in der Städteregion Aachen haben Metalldiebe Gullydeckel gestohlen. Im benachbarten Düsseldorf wurden gleich 30 Metalldeckel entwendet.

Metalldiebe haben in Düsseldorf fast 30 Gullydeckel aus den Straßen gehoben und mitgenommen. Mit viel Glück sei kein Fußgänger und kein Auto in eines der offenen Gullylöcher gefallen, so die Stadt Düsseldorf. Die gusseisernen Deckel seien bis zu 105 Kilogramm schwer, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Tatorte seien vor allem kleine Nebenstraßen im Süden der Stadt gewesen.