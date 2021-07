Gedenken an die Flutopfer : Merkel und Steinmeier kommen zu Gottesdienst nach Aachen

Der Gedenkgottesdienst für die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland findet im Aachener Dom statt. Das ZDF überträgt am 28. August ab 10 Uhr live. Foto: dpa/Marius Becker

Aachen Die beiden christlichen Kirchen in Deutschland laden in Aachen zu einem Gedenkgottesdienst für die Opfer der Flutkatastrophe ein. Auch Bundeskanzlerin und Bundespräsident werden teilnehmen.

Der ökumenischen Gottesdienst im Aachener Dom wollen die evangelische und die katholische Kirche sowie die in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) zusammengeschlossenen Kirchen am 28. August 2021 um 10 Uhr der Opfer der Flutkatastrophe gedenken. Das kündigten die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung an. Wie das Bistum Aachen gegenüber unserer Zeitung bestätigte, werden bei dem Gottesdienst auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anwesend sein. Dies hatte zuvor das ZDF berichtet, das den Gottesdienst live übertragen wird.