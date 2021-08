Festakt am Montag : Merkel feiert 75 Jahre NRW

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen feiert am Montag seinen 75. Geburtstag. Die britischen Royals kommen zwar nicht, dafür aber Kanzlerin Merkel und auch Stargeiger David Garrett.

Zum Festakt am 75. Jahrestag der Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Montag, 23. August, in Düsseldorf erwartet. Merkel werde bei der abendlichen Feier auf dem Gelände der Düsseldorfer Galopprennbahn eine Ansprache halten, hieß es am Dienstag.