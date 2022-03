Krankenkassen-Report : Menschen in NRW fehlen häufiger wegen psychischer Erkrankungen

Menschen in NRW fehlen häufiger wegen psychischer Erkrankungen

2021 wurden in NRW mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen verzeichnet als zuvor. Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Depressionen gehören zu den häufigsten Diagnosen für eine Krankschreibung – erst recht während der Pandemie. Betroffene gehen zwar inzwischen offener mit dem Leiden um. Gefragt sind aber auch Arbeitgeber, fordert die Krankenkasse DAK.

Im Pandemie-Jahr 2021 hat es wegen psychischer Erkrankungen in Nordrhein-Westfalen erneut mehr Ausfalltage bei der Arbeit gegeben. Mit durchschnittlich 2,9 Fehltagen pro Kopf habe das Niveau um 34 Prozent über dem von vor zehn Jahren gelegen, es sei seitdem fast durchgehend angestiegen, teilte die Krankenkasse DAK in Düsseldorf mit. Für ihren Psych-Report hatte die bundesweit drittgrößte Krankenkasse die Daten von 430.000 versicherten Erwerbstätigen in NRW auswerten lassen.