Hilfswerk unserer Zeitung : „Menschen helfen Menschen“ hilft Flutopfern

Aachen Das Hilfswerk unserer Zeitung „Menschen helfen Menschen“ hat ein Spendenkonto für die Opfer der Flutkatastro­phe in unserer Region eingerichtet.

Sollten Sie eine Spendenquittung benötigen, so geben Sie bitte Ihre Adresse im Verwendungszweck mit an. Die Sparkasse Aachen beteiligt sich mit einer Spende in Höhe von 25.000 Euro. „Wir wollen hiermit ein Zeichen der Solidarität in der Städteregion setzen und andere Unternehmen dazu animieren, mit einem eigenen Beitrag den Opfern der Hochwasserkatastrophe zu helfen“, sagt Norbert Laufs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Aachen.