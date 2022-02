Eltern-Umfrage : Mehrheit fordert weiter Präsenzunterricht

Dortmund/Düsseldorf Eine Online-Umfrage der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen ergibt, dass sich über die Hälfte der Befragten weiterhin Präsenzunterricht für ihre Kinder wünschen. Ein Drittel der Eltern sind zudem mit den Corona-Schutzmaßnahmen in den Schulen zufrieden.

Viele Eltern in Nordrhein-Westfalen wünschen sich einer Umfrage zufolge weiter Präsenzunterricht für ihre Kinder. Und nur wenige sind von der Sicherheit der Teststrategie für Schüler überzeugt, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Online-Umfrage der Landeselternkonferenz mit breiter Beteiligung ergab. An der Erhebung, die keinen wissenschaftlich-repräsentativen Charakter hatte, nahmen den Angaben zufolge in der vergangenen Woche 39.526 Eltern teil, deren Antworten sich auf rund 49.190 Schüler bezogen, gut die Hälfte (53 Prozent) darunter auf Grundschüler.