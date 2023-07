Neue Fachkräfte gesucht : Mehr Seiteneinsteiger zur Polizei

Um den Personalmangel zu decken, sollen künftig die Einstellungsanforderungen für eine Stelle bei der Polizei abgesenkt werden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die SPD schlägt vor, Einstellungsstandards zu senken. Und erhält dafür Zuspruch. Wie das zu bewerkstelligen sein könnte und was dagegen spricht.

Die Polizei in NRW braucht Personal. Die SPD im Düsseldorfer Landtag regt an, gezielt Quereinsteiger zu gewinnen und dafür Einstellungsanforderungen abzusenken – beispielsweise die Ansprüche an körperliche Fitness. „Wir haben ganz viele Tätigkeiten im Bereich der Polizei, wo die Leute weder tauchen noch rennen noch sonst wie sportlich tätig sein müssen“, sagte die Vize-Fraktionschefin der Sozialdemokraten, Elisabeth Müller-Witt. Wer sich beispielsweise als Spezialist der Kriminalpolizei tagelang hinter dem Computer vergrabe und Daten auswerte, müsse kein guter Sportler sein. Man brauche solche Leute. „Die kriegen wir damit aber nicht. Die fallen garantiert schon durch die Eignungstests.“

Müller-Witt plädierte für verkürzte Ausbildungswege für etwa Juristen, IT-Fachleute, aber auch Personen aus anderen Berufsfeldern, die in den Polizeidienst wechseln wollen. Es brauche dauerhaft und planvoll mehr Flexibilität.

Beim Land sieht man das kritisch. Zwar seien Seiteneinsteiger sehr willkommen, man habe diese Zielgruppe schon stärker in den Fokus gerückt. „Für uns ist es ein Riesengewinn, wenn sich Menschen aus anderen Berufen mit ihrem Hintergrund und ihrer Expertise für einen Job bei der Polizei bewerben. Denn für die unterschiedlichen und herausfordernden Aufgaben brauchen wir auch verschiedene Talente und Erfahrungen“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) unserer Redaktion. Aber es sei „nicht möglich, von den Einstellungsvoraussetzungen abzuweichen“, hieß es weiter aus seinem Ministerium. Der Polizeivollzugsdienst erfordere besondere physische und mentale Fähigkeiten.

Der Bund Deutscher Polizeibeamter kritisiert diese Haltung. „Im Moment geht das Innenministerium davon aus, dass jeder Polizist in allen Bereichen einsetzbar ist. Jeder soll ein Generalist sein, der heute in der Hundertschaft sein kann, morgen können sie ihn zur Kripo stecken und übermorgen zum Wach- und Wechseldienst“, sagte der Landesvorsitzende Oliver Huth. „Das ist totaler Murks, weil wir gerade bei der Kriminalpolizei Spezialisierung brauchen.“

Den verlangten körperlichen Voraussetzungen genügten vielleicht zehn Prozent der jungen Leute eines Jahrgangs. Man verzichte heute auf viele Interessierte, die womöglich besondere Kompetenzen hätten, „nur weil die – was weiß ich – nicht schnell genug laufen können“, so Huth. Es müsse einfach nicht jeder für alles geeignet sein.

Auch die Gewerkschaft der Polizei sieht große Chancen in Seiteneinsteigern. „Banker könnten geworben werden für den Bereich der Wirtschaftskriminalität. Für die Öffentlichkeitsarbeit könnte man Menschen aus dem Presse- oder Social-Media-Bereich einstellen. Wir könnten den Mechatroniker gebrauchen, der bei der Verkehrskontrolle schon beim Fahren hört, dass die Bremsen am Lkw kaputt sind“, sagte der Landesvorsitzende Michael Mertens.

Er schlug allerdings vor, Experten zu sogenannten Fachbeamten zu machen. Diese wären dann darauf festgelegt, auch in ihrem Bereich tätig zu bleiben – so, wie es beispielsweise bei Polizeiärzten der Fall ist. Ansonsten könnte die Sache anders laufen als geplant, warnte Mertens: „Da kommt jemand als Computerspezialist, wird Polizist, macht seinen Job fünf Jahre gut und bewirbt sich dann als Wachleiter. Dann ist seine fachliche Expertise nicht mehr da, wo wir sie haben wollen.“

Das Land will vor allem bei der Kriminalpolizei für mehr Personal sorgen. Insgesamt soll die Zahl der Polizeivollzugsbeamten in NRW bis 2027 auf über 41.000 steigen – von laut Prognose rund 40.000 im Jahr 2024. In diesem Jahr will das Land gerne 3000 Kommissaranwärter einstellen. Auch dies ist eine Steigerung: Im Jahr 2017 lag die Plangröße noch bei 2300. Im September sollen 330 neue Planstellen für Polizisten in den Kreispolizeibehörden besetzt werden. Die Gewerkschaften beklagen allerdings, dass die Zuwächse nur wenig mehr als ein Ausgleich für ausscheidendes Personal der geburtenstarken Jahrgänge seien.