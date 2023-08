Mehrere Branchen betroffen : Mehr Pleiten in NRW erwartet

In ganz Deutschland droht Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte die Zahlungsunfähigkeit. In NRW liegt die Zahl sogar über dem Bundesdurchschnitt. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Düsseldorf Für die zweite Jahreshälfte sagen Experten bei der Zahl der Unternehmensinsolvenzen eine Zunahme um mindestens 30 Prozent voraus. Betroffen sind unter anderem Handel, Immobilienbranche, Gesundheitswesen und Autozulieferer.

Die Zahl der Firmenpleiten in Nordrhein-Westfalen könnte nach Einschätzung von Fachleuten in der zweiten Jahreshälfte nochmals steil steigen. „Nach meiner Einschätzung wird der Trend zu mehr Unternehmensinsolvenzen weiter anhalten. In Deutschland insgesamt rechne ich dieses Jahr mit einem Anstieg von mehr als 20 Prozent, in NRW könnte es sogar bis zu 30 Prozent mehr Unternehmen gegenüber dem Vorjahr treffen“, sagte Biner Bähr, Fachanwalt für Insolvenzrecht und Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei White & Case, unserer Redaktion.

In absoluten Zahlen ist Nordrhein-Westfalen mit seinen 2260 Unternehmensinsolvenzen zwischen Januar und Juni Spitzenreiter unter den Bundesländern; rechnet man die Zahl auf je 10.000 Unternehmen hoch, belegt NRW den vierten Platz. „Das liegt natürlich auch an der großen Zahl von kleinen Betrieben aus dem Bereich Handel und Dienstleistungen“, erläuterte Hantzsch. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und auch in unserem Bundesland laufe gerade „in eine falsche Richtung“. Eine Begründung für die deutliche Verschlechterung bei den Insolvenzen: „Die Staatshilfen aus der Gießkanne haben den Tod vieler strukturell kranker Betriebe herausgezögert. Unter dem aktuellen verschärften Wettbewerbsumfeld fallen jetzt viele um; sie können nicht mehr ertragreich wirtschaften.“

Was das Gesundheitswesen angeht: In der ersten Jahreshälfte hätten allein neun Kliniken in NRW Insolvenz anmelden müssen, so Bähr. Auch in Pflegebetrieben sehe es teils kritisch aus. Der Grund hierfür sei vor allem der wachsende Fachkräftemangel: „Wenn es in den Pflegeheimen zu wenig Fachpersonal gibt, schreiten die Aufsichtsbehörden ein und erlauben nur noch eine geringere Auslastung. Wenn diese aber nicht mindestens 85 Prozent beträgt, machen Pflegeheime zwangsläufig Verluste“, so Bähr. In der Industrie würden Unternehmen nicht überleben, wenn sie den Transformationsprozess nicht bewältigten. Das gelte in Regionen wie dem Bergischen Land und dem Sauerland.