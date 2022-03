Vorbereitung auf Flüchtlinge : Mehr Personal und mehr Platz in Schulen nötig

Der Schulbesuch ist eine Stück Normalität für Geflüchtete: Das sagt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Was bedeutet es, wenn ukrainische Flüchtlinge Schulen in NRW besuchen? So genau kann das die Schulministerin noch nicht sagen. Fest steht aber, dass mehr Lehrkräfte benötigt werden.