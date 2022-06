DGB NRW : Mehr Personal für Sicherheitskontrollen an Flughäfen gefordert

Chaos am Düsseldorfer Flughafen : Ein Luftsicherheitskontrolleur packt aus Der Mitarbeiter berichtet exklusiv von Fluggästen mit Tränen in den Augen und von überlasteten Kollegen, die nicht mehr könnten. Er verrät, welche Schichten am schlimmsten sind, wie voll es an Pfingstsamstag wirklich gewesen ist und von Risiken für die Luftsicherheit.