Krankenhausplanung : Mehr Palliativmediziner für die Städteregion Aachen

Exklusiv Aachen Zwei weitere Krankenhäuser aus der Region wollen den Bereich der Palliativmedizin aufbauen. Das sind die Standorte.

Das Rhein-Maas Klinikum in Würselen und das Sankt-Antonius-Hospital in Eschweiler wollen ihr Engagement in der Palliativmedizin künftig verstärken. Das gaben die Kliniken im Gespräch mit unserer Zeitung ankündigten. „In diesem Bereich würde sich die Situation hier in der Städteregion Aachen verbessern“, sagte Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent der Städteregion Aachen.