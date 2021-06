Hilfe für Frühchen : Mehr Muttermilchbanken für NRW

Muttermilchbanken in NRW sollen wiederbelebt werden (Symbolbild). Foto: Paul Zinken/dpa/Paul Zinken

Düsseldorf Die Regierungskoalition in NRW will die Muttermilchbanken wiederbeleben. In der kommenden Woche berät der Landtag einen entsprechenden Antrag von CDU und FDP.