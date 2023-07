Individuelle Förderung gefragt : Mehr Kinder scheitern am Gymnasium

Immer mehr Kinder und Jugendliche scheitern auf ihrem Weg zur Hochschulreife. (Symbol) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Düsseldorf Rund 5900 Schülerinnen und Schüler mussten 2022 die Schulform wechseln. Als Pandemie-Nachwirkung dürfte das nun zunehmend in höheren Klassen passieren. Das Land betont die Bedeutung individueller Förderung.

Von Sina Zehrfeld​

Wenn Kinder in Nordrhein-Westfalen an der eingeschlagenen Schullaufbahn scheitern, dann geschieht das meistens an einem Gymnasium. Nach Zahlen des Landesschulministeriums wechselten im Jahr 2022 rund 5900 Kinder in der Sekundarstufe I vom Gymnasium an eine andere Schulform. Die weitaus meisten von ihnen, mehr als 3500, gingen an eine Realschule. Rund 1550 wechselten zur Gesamtschule.

Damit liegt das Gymnasium in der absoluten Zahl der Abgänge weit vorn. Prozentual gesehen sind Wechsel von Realschulen, die insgesamt eine deutlich kleinere Schülerschaft haben, noch etwas häufiger: Sie gaben rund 4400 Kinder ab. Rund 2750 von ihnen kamen an einer Hauptschule unter. Gut 1000 gingen zur Gesamtschule, einige hundert ans Gymnasium.

In aller Regel kommt es nach der Erprobungsstufe, also nach der Klasse sechs, zum Schulwechsel. Für die aufnehmenden Einrichtungen ist das jedes Jahr ein großes Problem. „Pädagogisch ist das ganz schwierig, und organisatorisch auch“, erklärte Wolfgang Siebeck von der Schulleitungsvereinigung NRW, selbst Rektor einer Realschule in Dortmund. „Sie haben ab der Jahrgangsstufe sieben eine völlig neue Struktur in den Klassen und müssen pädagogisch häufig von vorn anfangen.“ Und das unter komplizierten Voraussetzungen: „Da kommen Kinder, die am Gymnasium zwei Jahre lang Misserfolgserlebnisse hatten, häufig schon sehr demotiviert, fast schulmüde sind.“

Mitunter gebe es so viele Neuzugänge, dass eine komplette zusätzliche Klasse gebildet werden müsse. Dann müsse man entweder alle „Neuen“ zusammenlegen oder vorhandene Klassenverbände zerreißen, um für Durchmischung zu sorgen – beides bringt soziale Probleme mit sich.

Die SDP im nordrhein-westfälischen Landtag hat die jüngsten Statistiken vom Land abgefragt und sieht einen „negativen Trend der erzwungenen Schulformwechsel“ in NRW, so die schulpolitische Sprecherin der Fraktion, Dilek Engin. In vielen Kommunen seien die vielen sogenannten Abschulungen insbesondere durch die Gymnasien ein signifikantes Problem.

Info Wechselquoten stabil oder sinkend Gymnasium Abgesehen von den Pandemiejahren lag die Wechselquote von Gymnasium zur Realschule über zehn Jahre hinweg zwischen 1,1 und 1,6 Prozent der Schülerschaft, zuletzt bei 1,1. Realschule Die Wechselquote von der Real- an die Hauptschule lag zwischen 1,4 und 1,7 Prozent, zuletzt bei 1,4.

Die Landesregierung zeige „nicht einmal ansatzweise eine Strategie auf, wie dieser zu hohen Zahl an Abschulungen zukünftig begegnet werden kann“. In den Ausführungen für die SPD verweist das Bildungsministerium von Dorothee Feller (CDU) darauf, dass die individuelle Förderung der Kinder Aufgabe der einzelnen Schule ist und diese insbesondere dann greifen soll, „wenn die Versetzung, der Abschluss“ oder auch „der Verbleib in der Schulform gefährdet ist“.

Im Vergleich zu den Vorjahren hat die Zahl der Abschulungen 2022 einen gewaltigen Sprung nach oben getan. So wanderten 2021 nur 2850 Kinder vom Gymnasium zur Realschule ab, 2020 sogar nur 1800. Bei den Realschulen sahen die Verhältnisse genau so aus. Allerdings lag das an den Sonderregeln während der Pandemie. In den Vor-Corona-Jahren bis 2019 lagen die Werte jeweils noch deutlich höher als 2022.

Schulen sehen erste Anzeichen dafür, dass das Pendel ab diesem Jahr zurückschwingt. Junge Leute, die während Corona weiterversetzt wurden, holen die Korrektur ihrer Laufbahn nun offenbar verspätet nach. „Ich muss in meiner Schule jetzt eine neue achte Klasse einrichten, weil da so viele Kinder kommen. Andere haben das in der Klasse neun“, stellte Rektor Wolfgang Siebeck fest.

Er appellierte an Familien, bei der Wahl einer weiterführenden Einrichtung auf die Empfehlungen der Grundschulen zu hören. „Dann würden sich viele Abschulungen vermeiden lassen.“