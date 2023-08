Junge Union NRW : Mehr Generation Linnemann als Generation Merkel

Bad Wünnenberg Seit Februar ist Kevin Gniosdorz Chef des größten Landesverbands der Jungen Union: Nordrhein-Westfalen. Besuch bei einem, der der Politik stärker seinen Stempel aufdrücken will.

Während der Aabach hinter der Terrasse der Bäckerei vorbeiplätschert, die Sonne wacker gegen die ostwestfälische Wolkendecke anarbeitet, kommt Kevin Gniosdorz langsam auf politische Betriebstemperatur. „Ich finde, dass diese Debatte echt nicht hätte sein müssen“, ereifert sich der 32-Jährige mit Blick auf die Kanzlerkandidatendiskussion, die sich die Union zuletzt um Friedrich Merz und Hendrik Wüst geleistet hat. „Ungeschickter geht’s eigentlich gar nicht“, sagt der Ostwestfale, der seit Februar den größten Landesverband der Jungen Union (JU) anführt – und damit macht er auch gleich mal klar, dass er durchaus gewillt ist, klar und unbequem für seine Parteifreunde zu formulieren. „Dass die Diskussion ausgerechnet an dem Wochenende hochgekocht ist, an dem wir uns inhaltlich aufstellen und entsprechende Schlagzeilen produzieren wollten, war einfach nur ärgerlich. Aber vielleicht war das jetzt mal ein reinigendes Gewitter.“

Wer sich einen Eindruck vom Neuen an der Spitze der JU NRW machen will, der macht sich auf in den tiefen Osten des Landes. Die 12.000-Seelen-Gemeinde Bad Wünnenberg liegt eine halbe Stunde südlich von Paderborn. Fast schon umzingelt von Windrädern, so empfindet es zumindest mancher Bad Wünnenberger, liegt das beschauliche Örtchen da, überwiegend katholisch, die CDU mit absoluter Mehrheit im Rat, angeführt natürlich von Gniosdorz. Hier ist er aufgewachsen; er lebt bis heute im Ort. Seine Eltern sind Spätaussiedler, die Familie kam 1990 aus Schlesien nach Deutschland, erst in den Raum Offenbach, wo Kevin Gniosdorz 1991 zur Welt kam. Weil es in Ostwestfalen günstiges Bauland gab, zogen sie 1994 nach Bad Wünnenberg und blieben.

„Ein singuläres politisches Erweckungserlebnis gab es nicht“, sagt Gniosdorz. Am Esstisch daheim wird zwar viel über Politik diskutiert, die Eltern sind echte Helmut-Kohl-Fans, aber man ist nicht parteipolitisch aktiv. Auch bei Gniosdorz ist es nicht ein Von-jetzt-auf-gleich. Mit 16 Jahren macht er bei der Aktion Wiederbelebung der JU im Ort mit, mit 18 tritt er in die CDU ein.

Der Sport spielt zu diesem Zeitpunkt eine viel größere Rolle in seinem Leben. Er spielt Fußball bis zur A-Jugend, trainiert verschiedene Jugendmannschaften. Und er pfeift selbst Spiele. „Als Schiedsrichter hat mir meine ostwestfälische Mentalität auch sehr geholfen: die Sachen entspannter angehen. Und sich nur dann äußern, wenn man auch wirklich was zu sagen hat. Das halte ich in der Politik ähnlich.“

Schulisch läuft es ordentlich. „Ich hatte einen 1,9er-Abischnitt. Ich glaube, das ist für jemanden, der von der Realschule gewechselt ist, schon ganz in Ordnung.“ Die Lehrer bekommen während seiner Schulzeit vom politischen Engagement nichts mit. Richtig Fahrt nimmt die Karriere auch erst später auf. Mit 18 kommt er als Beisitzer in den Kreisvorstand der Jungen Union, drei Jahre später ist er selbst Kreisvorsitzender. „Ich bin zwar nicht überall durchmarschiert, hatte durchaus auch Mitbewerber, aber auf dem Weg an die Spitze gab es keine Situationen, wo es unfair wurde.“

2016 will es Gniosdorz dann wissen und wirft bei der Frage, wer den Kreis Paderborn im Düsseldorfer Landtag vertreten darf, seinen Hut in den Ring – echte Chancen malt er sich nicht aus. Am Ende reicht es für den respektablen vierten Platz mit immerhin 80 von 600 Stimmen. Nach der Veranstaltung kommen Leute zu ihm: „Wir können einfach niemanden wählen, der so jung ist, aber du hast die beste Rede gehalten, hast dich gut verkauft, warst fair im Verfahren.“ Das habe ihm schon auch Punkte gebracht.

Der „Spiegel“ habe seine Altersklasse mal als „Generation Merkel“ bezeichnet. „Aber ich bin nicht durch die Gegend gelaufen und habe mich ständig gefragt: Was würde die Kanzlerin tun?“ Er sei parteipolitisch sozialisiert worden vom Paderborner Carsten Linnemann, der gerade erst zum Generalsekretär der CDU aufgestiegen ist.

Andersherum will er es auch nicht stehenlassen, wenn nun viele in der JU in der Rückschau die Zeit von Angela Merkel schlechtmachten: „Bei der Wahl 2013 habt ihr das doch abgefeiert, dass wir mit Merkels Konterfei, ohne echte Inhalte und dem Spruch ,Sie kennen mich‘ fast die absolute Mehrheit geholt haben. Ich fand das auch beeindruckend.“ Doch mit der asymmetrischen Demobilisierung auf Dauer fahre eine Partei auf Verschleiß, warnt er: „Wir müssen als Union wieder selber inhaltlich etwas vorweisen.“

Er selbst sitzt dabei jetzt mit am Tisch. Es sei eine riesige Chance, an landesweit bedeutsamen Entscheidungen mitwirken zu können – erst recht im einwohnerstärksten Land Deutschlands, sagt Gniosdorz, der nach seinem Geschichts- und Politikstudium in Göttingen als Berater im Bereich Regionalentwicklung und Projektmanagement tätig ist. Als klar wurde, dass JU-Landeschef Johannes Winkel JU-Bundesvorsitzender werden wollte, hätten ihn schon früh viele zur Nachfolge ermutigt. Gniosdorz zögert eine Entscheidung hinaus. Erst nach dem Deutschlandtag im Oktober 2022 habe er sich dann gesagt: „Ja, ich mache das jetzt wirklich.“

Mit seinem Vorgänger Winkel schreibe und telefoniere er regelmäßig. „Dann reden wir aber auch mal über belanglose, persönliche Sachen – etwa Fußball: Mein Verein war zu blöd, um in der Bundesliga zu bleiben, seiner zu blöde, um Meister zu werden“, sagt Schalke-Fan Gniosdorz über BVB-Fan Winkel. „Johannes hinterlässt mir ein sehr gutes Fundament. Der Verband ist dank ihm geeint wie nie. Wir leben davon, dass wir 23.000 Mitglieder in 54 Kreisverbänden und 396 Städten und Gemeinden haben, davon mehr als 500 Mandatsträger in den kommunalen Gremien. An der JU kommt in NRW keiner vorbei.“

Derzeit laufen im Landesverband die Vorbereitungen für die Zeit nach dem Sommer. Dann wollen sie Qualifizierungs- und Fortbildungsveranstaltungen für die „Macher vor Ort“ anbieten. „Es wird dezen­trale Schulungsangebote zu Themen geben wie Mitgliederwerbung und -bindung, zu Fragen des Fundraisings oder der Öffentlichkeitsarbeit. Es geht darum, den Leuten Handwerkszeug mitzugeben und sie zu unterstützen, selbst gute Arbeit vor Ort zu leisten.“

Gniosdorz stellt sich auch nach einigen Turbulenzen hinter den Bundesparteichef Friedrich Merz. Nach dessen Aussagen zur Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene sprang er ihm zur Seite: Merz sei es um die Schwierigkeiten in der praktischen politischen Arbeit mit einem AfD-Bürgermeister oder -Landrat gegangen – und warum hätten parteiinterne Kritiker nicht das Gespräch gesucht, statt sich direkt auf Twitter zu empören?

Er rät seiner Partei, sich im Umgang mit der AfD ein bisschen mehr Souveränität zu gönnen. „Letztlich sind auch Landrat und Bürgermeister Verwaltungsbeamte, die sich an Recht und Gesetz halten müssen. Auch sie unterliegen der höhergestellten Kommunalaufsicht.“ Er sei fest davon überzeugt, dass sich die Populisten im täglichen Geschäft selbst entzaubern. „Es ist Aufgabe der Parteien, erst recht der CDU, alles daranzusetzen, dass die Bürger nicht AfD wählen, weil wir die besseren Antworten liefern.“