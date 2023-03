Bereits 17 Verdächtige festgenommen : Mehr Festnahmen wegen Geldautomaten-Attacken

Die Anzahl der Automatensprengung in NRW steigt stetig. Bis März wurden bereits 17 Verdächtige festgenommen. Foto: dpa/Markus Klümper

Düsseldorf Laut NRW Landeskriminalamt gab es in diesem Jahr mehr Festnahmen aufgrund von Geldautomaten-Sprengungen. Die Polizei möchte den immer häufiger vorkommenden Attacken ein Ende setzen.

Die Zahl der Ermittlungserfolge gegen Geldautomaten-Sprenger hat zugenommen. In diesem Jahr seien bis Anfang März bereits 17 Verdächtige festgenommen worden, teilte das Landeskriminalamt NRW in Düsseldorf auf Anfrage mit. Im gesamten vergangenen Jahr seien es 23 gewesen.

Angesichts der häufigen Sprengattacken auf Geldautomaten werden als besonders gefährdet eingestufte Automaten inzwischen in Nordrhein-Westfalen nachts von der Polizei „intensiv bestreift“, hieß es weiter.

Die Zahl der Sprengattacken hatte im vergangenen Jahr mit 182 in NRW einen neuen Rekord erreicht. In diesem Jahr lag sie zum Ende des ersten Quartals Ende März mit 47 etwas unter dem Niveau des vergangenen Jahres, als im gleichen Zeitraum bereits 53 Taten registriert worden waren.

Die Polizei kündigte an, den internationalen Austausch und den Austausch mit der Bankenwirtschaft zu intensivieren, um das Phänomen in den Griff zu bekommen. In Nordrhein-Westfalen gibt es mehr als 10 000 Geldautomaten.