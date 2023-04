Kriminalität : Mehr Explosivstoffe – die große Gefahr bei Geldautomatensprengungen

Bei den (versuchten) Geldautomatensprengungen kommt es immer wieder zu großen Schäden an den Gebäuden (Archivfoto). Foto: dpa/Matthias Bein

Düsseldorf In manchen Nächten im vergangenen Jahr in Deutschland kam es laut Bundeskriminalamt zu gleich mehreren gesprengten Geldautomaten. Bei den Straftaten hat sich das Vorgehen verändert – und wird somit noch gefährlicher.

Zerstörte Räume, beschädigte Fassaden, Glassplitter auf dem Boden: Nach einer Geldautomatensprengung finden Polizisten oftmals ein Bild der Verwüstung vor. Hundertfach kommt es in Deutschland jährlich zu solchen Fällen - Tendenz steigend. Banken werden zu wenige Schutzvorkehrungen vorgeworfen, der Politik zu wenig Eingreifen. Die Spur zu den Tätern führt oftmals ins Ausland. Durch eine veränderte Vorgehensweise werden die Taten deutlich gefährlicher.

Laut Bundeskriminalamt werden bei den Sprengungen mittlerweile überwiegend Explosivstoffe statt Gasgemische verwendet, damit seien Täter erfolgreicher, hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Durch die Taten entsteht somit noch höherer Sachschaden und mehr Gefährdung für Menschen. Noch immer sind viele Geldautomaten in Wohnhäusern aufgestellt.

„Wir können wirklich froh sein, dass in Deutschland bislang kein Mensch dabei ums Leben kam“, sagt Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. „Mittlerweile nehmen die Sprenger Schwarzpulver aus Silvesterknallern und bauen sich damit etwas zusammen. Das kann richtig gefährlich sein.“

Das Bundeskriminalamt (BKA) geht für das vergangene Jahr von einem Höchstwert an gesprengten Geldautomaten aus. Man rechne mit rund 500 versuchten und vollendeten Geldautomatensprengungen in Deutschland.

2021 waren es demnach 392 Taten – der bisherige Höchstwert lag 2020 bei 414 Fällen. 2022 sind diese Taten in vielen Bundesländern sprunghaft gestiegen im Vergleich zum Jahr zuvor – in Rheinland-Pfalz waren es laut Landeskriminalamt mit 56 statt 23 Fällen mehr als doppelt so viele.