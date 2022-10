Rückstellungen : Mehr Anträge auf spätere Einschulung in der Region

Mehr Anträge auf spätere Einschulung in der Region

In unserer Region werden besonders viele Kinder später eingeschult. Foto: dpa/Peter Kneffel

Aachen/Düren/Heinsberg Insbesondere im Kreis Düren werden viele Erstklässler später eingeschult, aber auch in der Städteregion Aachen. Gleichzeitig werden die meisten Anträge auf Rückstellung bewilligt.

Die Zahl der Anträge auf eine spätere Einschulung von Erstklässlern ist in unserer Region viel höher als im NRW-Durchschnitt. Während zum vergangenen Schuljahr in NRW 2,42 Prozent aller Eltern von angehenden Erstklässlern einen Antrag auf eine spätere Einschulung stellten, waren es im Kreis Düren 6,98 Prozent, absolut 163. Zum gerade angelaufenen Schuljahr hat sich die Zahl nochmal auf 7,97 Prozent (224 Anträge) erhöht.

In der Städteregion Aachen waren es zum vorigen Schuljahr 4,41 Prozent (214), in diesem Schuljahr ist der Wert stabil bei 4,33 (221) geblieben, wie die Bezirksregierung Köln auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.

Bald beginnt für zahlreiche Kinder im Kreis Heinsberg der Ernst des Lebens: Sie werden eingeschult. Vorher bekommen viele Eltern aber erst mal einen Schock an der Kasse. Heute brauchen die Abc-Schützen nämlich mehr als einen Stift und zwei Hefte. Unsere Redaktion wollte wissen, was eine Erstausstattung kostet.

Kassensturz für die Einschulung : Knapp 400 Euro für die ersten Schultage Bald beginnt für zahlreiche Kinder im Kreis Heinsberg der Ernst des Lebens: Sie werden eingeschult. Vorher bekommen viele Eltern aber erst mal einen Schock an der Kasse. Heute brauchen die Abc-Schützen nämlich mehr als einen Stift und zwei Hefte. Unsere Redaktion wollte wissen, was eine Erstausstattung kostet.

Nach dem nordrhein-westfälischen Schulgesetz beginnt die Schulpflicht für Kinder, die bis zum Beginn des 30. September das sechste Lebensjahr vollenden, am 1. August desselben Kalenderjahres. Allerdings können schulpflichtige Kinder aus erheblichen gesundheitlichen Gründen für ein Jahr zurückgestellt werden.

Für das Schuljahr 2022/23 konnte das NRW-Schulministerium keine Auskünfte erteilen. Ein Sprecher teilte jedoch mit, dass die Zahl der Anträge in NRW in den vergangenen drei Jahren leicht gestiegen sei.

Für rund 19.500 Mädchen und Jungen in der Städteregion Aachen beginnt nach den Sommerferien das neue Schuljahr. Aber nicht nur die Pandemie bereitet Sorgen.

An den Grundschulen der Städteregion

An den Grundschulen der Städteregion : Nach zwei Corona-Jahren endlich ein ganz normales Schuljahr? Für rund 19.500 Mädchen und Jungen in der Städteregion Aachen beginnt nach den Sommerferien das neue Schuljahr. Aber nicht nur die Pandemie bereitet Sorgen.

In der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen fehlen landesweit Plätze. Für betroffene Familien sei das eine schlimme Situation, kritisiert der Elternverein NRW. Das Problem könnte sich noch verschärfen, warnen Kommunen.

Problem verschärft sich : Zu wenig Plätze im Offenen Ganztag In der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen fehlen landesweit Plätze. Für betroffene Familien sei das eine schlimme Situation, kritisiert der Elternverein NRW. Das Problem könnte sich noch verschärfen, warnen Kommunen.

Gleichzeitig haben sowohl in unserer Region als auch in NRW Anträge auf Rückstellung allgemein gute Chancen, bewilligt zu werden. 2019 und 2021 wurde rund 95 Prozent der Anträge in NRW stattgegeben. Im „Corona-Jahr“ 2020 waren es sogar 98 Prozent der Anträge auf eine spätere Einschulung. Die Quoten sind auf die Städteregion Aachen, den Kreis Düren und den Kreis Heinsberg übertragbar.